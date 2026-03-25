«Корректировка ракетки изменила игру». Соболенко — о выходе в 1/4 финала турнира в Майами

Первая ракетка мира Арина Соболенко подтвердила свою форму на турнирах в Индиан‑Уэллсе и Майами — ключевую роль сыграла небольшая корректировка ракетки.

«Перед турниром в Индиан‑Уэллсе я набралась смелости и внесла небольшие корректировки в свою ракетку, и я очень рада, что сделала это. Мне кажется, всегда наступает момент, когда ты понимаешь, что можешь улучшить что‑то в мелочах, но не совсем мелочах. Мне показалось, что в моей игре есть несколько моментов, в которых соперницы пытались… не знаю, обыграть меня через некоторые вещи. Я подумала, что могла бы кое‑что изменить в ракетке, чтобы чувствовать себя увереннее и комфортнее при выполнении этих конкретных ударов. Поэтому я подкорректировала ракетку, и это действительно очень помогло. Я не собираюсь открывать все карты! Просто теперь я чувствую больший контроль над мячом, и это даёт мне уверенность в ключевых моментах матча», — сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.