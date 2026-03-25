Фис — о выходе в 1/4 финала в Майами: очень рад вернуться на этот уровень

31-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу над представителем Монако Валентеном Вашеро в матче четвёртого круга «Мастерса» в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

— Что потребовалось, чтобы вернуться на этот уровень после травмы? И как ты отмечаешь второй подряд выход в четвертьфинал в этом году?

– Я сейчас не праздную. Я хочу выйти в полуфинал. Мне пришлось много работать. Мы проделали большую работу с командой. Очень рад вернуться на этот уровень. Надеюсь, буду играть ещё лучше. Это очень приятно, – сказал Фис в интервью на корте после матча.

За право выйти в полуфинал турнира в Майами Фис поспорит с американским теннисистом Томми Полом.