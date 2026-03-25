Фис — о выходе в 1/4 финала в Майами: очень рад вернуться на этот уровень
31-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу над представителем Монако Валентеном Вашеро в матче четвёртого круга «Мастерса» в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.
Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 21:00 МСК
Валантен Вашеро
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 4
|6
Артюр Фис
— Что потребовалось, чтобы вернуться на этот уровень после травмы? И как ты отмечаешь второй подряд выход в четвертьфинал в этом году?
– Я сейчас не праздную. Я хочу выйти в полуфинал. Мне пришлось много работать. Мы проделали большую работу с командой. Очень рад вернуться на этот уровень. Надеюсь, буду играть ещё лучше. Это очень приятно, – сказал Фис в интервью на корте после матча.
За право выйти в полуфинал турнира в Майами Фис поспорит с американским теннисистом Томми Полом.
Материалы по теме
- 25 марта 2026
-
10:46
-
09:52
-
09:29
-
08:30
-
07:11
-
06:54
-
04:47
-
04:46
-
04:46
-
03:12
-
02:52
-
01:59
-
01:44
-
00:57
-
00:52
- 24 марта 2026
-
23:45
-
23:20
-
23:02
-
21:37
-
21:28
-
20:41
-
20:32
-
19:36
-
17:40
-
17:35
-
17:10
-
16:56
-
16:32
-
16:12
-
15:24
-
14:59
-
14:49
-
14:38
-
14:18
-
14:05