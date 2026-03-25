Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль получил почётную докторскую степень от Мадридского политехнического университета La UPM.

«Я буду помнить этот день с большой теплотой! На протяжении своей карьеры я получал различные награды, но награды из академического мира имеют для меня особое значение, поскольку они представляют собой уважение со стороны учреждений, посвятивших себя знаниям, образованию и прогрессу общества. Выражаю огромную благодарность Мадридскому политехническому университету La UPM за присвоение мне этой почётной докторской степени, которую я принял с огромным волнением и смирением», — написал Надаль в социальных сетях.