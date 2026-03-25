«Не вижу в нём образца для подражания в теннисе». Хайме Алькарас — о брате Карлосе

Младший брат первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, 14-летний Хайме Алькарас рассказал о своём отношении к именитому старшему брату, отметив, что не считает его образцом для подражания в теннисе.

«Правда в том, что я не слушаю тех, кто меня сравнивает. Я вижу в Карлитосе только брата, я не вижу в нём образца для подражания в теннисе или чего-то подобного… и, собственно, всё, я вижу в нём только ещё одного брата», – приводит слова Хайме Алькараса Tiempo De Tenis в социальной сети Х.

Ранее Хайме Алькарас стал победителем турнира U15 в Мурсии, одержав в финальном матче победу над Родриго Бургосом Касаресом со счётом 6:1, 6:2.