Кори Гауфф установила уникальное достижение на турнире WTA‑1000

Американская теннисистка Кори Гауфф вошла в историю тенниса, став первой спортсменкой из первой пятёрки рейтинга WTA, которая вышла в полуфинал турнира категории WTA‑1000, выиграв все матчи исключительно в трёх сетах. Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X.

Исторический результат был зафиксирован с момента введения текущего формата турнира в 2009 году. Ранее ни одной теннисистке из топ‑5 мирового рейтинга не удавалось добиться подобного сочетания высокого посева и последовательных побед именно в трёхсетовых матчах на пути к полуфиналу WTA‑1000.

Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

