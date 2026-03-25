Ландалус-Лакамбра — самый низкорейтинговый игрок 1/4 финала турнира в Майами с 1994 года
151-я ракетка мира 20-летний испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра стал самым низкорейтинговым игроком с 1994 года, которому удалось выйти в четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами, сообщает Opta Ace. Ландалус-Лакамбра вышел в 1/4 финала после победы над американцем Себастьяном Кордой 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.
Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 18:10 МСК
Ранее подобного результата добивался Джим Грабб, который вышел в четвертьфинал турнира в 1994 году, находясь на 185-й строчке рейтинга АТР.
За право сыграть в полуфинале турнира в Майами Ландалус-Лакамбра поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой (22-й номер рейтинга).
«Мастерс» в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик.
Материалы по теме
