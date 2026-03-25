Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он не потерял своей магии». Энен — о поражении Алькараса на «Мастерсе» в Майами

Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен прокомментировала поражение испанского теннисиста Карлоса Алькараса в третьем круге «Мастерса» в Майами от американца Себастьяна Корды (3:6. 7:5, 4:6).

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

«Нужно признать, что это крупнейшая победа в карьере Корды.

Игроки в течение всего года в той или иной степени остаются в тени, когда играют против Алькараса и Синнера. И даже когда они их обыгрывают, мы начинаем ставить их под сомнение. Но они всего лишь люди.

Этот тур очень тяжёлый. Алькарас извлечёт из этого пользу. Возможно, у нас появится шанс увидеть его в Монте-Карло — в прошлом году было именно так.

Как бы то ни было, эта победа будет значить гораздо больше для Корды, чем для Алькараса поражение, даже несмотря на то что он ненавидит проигрывать и приехал в Майами за чем-то большим.

Он не потерял своей магии только из-за двух сложных турниров. Ему немного не хватило энергии и выносливости, что вполне понятно, учитывая, чего он добился за последний год», – приводит слова Энен Tennis 365.

Материалы по теме
«Никогда не видел его в таком состоянии». Алькарас шокировал всех своим провалом в Майами
«Никогда не видел его в таком состоянии». Алькарас шокировал всех своим провалом в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android