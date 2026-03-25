«Мастерс» в Майами, 2026 год: расписание матчей 25 марта

Сегодня, 25 марта, и в ночь на 26-е число по московскому времени на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках соревновательного дня пройдут первые четвертьфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с частичным расписанием на сегодня.

Теннис. АТР‑1000 в Майами (США). 1/4 финала. Расписание матчей 24 марта (время московское):

22:00. Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) – Иржи Легечка (Чехия);

3:30. Томми Пол (США) – Артюр Фис (Франция).

«Мастерс» в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик.