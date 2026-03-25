Турнир WTA-1000 в Майами: расписание матчей 25 марта

Сегодня, 25 марта, и в ночь на 26-е число по московскому времени на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут четвертьфинальные матчи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). 1/4 финала. Расписание матчей 25 марта (время московское):

20:00. Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Пегула (США);

2:00. Арина Соболенко (Беларусь) – Хейли Баптист (США).

«Тысячник» в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.