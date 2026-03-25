Ландалус-Лакамбра посвятил своей бабушке победу над Кордой в Майами

151-я ракетка мира, 20-летний испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра рассказал, что хотел бы посвятить победу в матче четвёртого круга «Мастерса» в Майами над американцем Себастьяном Кордой (2:6, 7:6 (8:6), 6:4) своей бабушке, которая скончалась несколькими месяцами ранее.

— О чём вы думали в последние минуты матча?

– О моей бабушке. Ей исполнилось бы 101 на прошлой неделе. Она умерла три месяца назад. Я хотел посвятить ей эту победу, – сказал Ландалус-Лакамбра в интервью на корте после матча.

За право сыграть в полуфинале турнира в Майами Ландалус-Лакамбра поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.