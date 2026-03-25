Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ландалус-Лакамбра посвятил своей бабушке победу над Кордой в Майами

Комментарии

151-я ракетка мира, 20-летний испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра рассказал, что хотел бы посвятить победу в матче четвёртого круга «Мастерса» в Майами над американцем Себастьяном Кордой (2:6, 7:6 (8:6), 6:4) своей бабушке, которая скончалась несколькими месяцами ранее.

Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 18:10 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 4
2 		7 8 6
         
— О чём вы думали в последние минуты матча?
– О моей бабушке. Ей исполнилось бы 101 на прошлой неделе. Она умерла три месяца назад. Я хотел посвятить ей эту победу, – сказал Ландалус-Лакамбра в интервью на корте после матча.

За право сыграть в полуфинале турнира в Майами Ландалус-Лакамбра поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android