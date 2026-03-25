«Все мужчины любили Курникову». Кузнецова приняла участие в блиц-опросе

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова приняла участие в блиц-опросе, ответив на вопросы о теннисистах.

– Самая переоценённая теннисистка?

– Нет переоценённых.

– Самая недооценённая?

– Я (смеётся).

– Самая харизматичная?

– Анна Курникова. Потому что она очень красивая и придавала теннису какой-то стиль.

– Самая трудолюбивая?

– Елена Дементьева. Потому что она всегда очень старалась и была профессиональна.

– Самая любимая теннисистка?

– Анна Курникова. Потому что все мужчины её любили, – сказала Кузнецова в видео, размещённом в телеграм-канале First&Red.