«Мне очень сильно помогала подача». Синнер — о победе над Михельсеном

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче четвёртого круга «Мастерса» в Майами над американцем Алексом Михельсеном (7:5, 7:6 (7:4)).
– Я почувствовал, что подача очень сильно мне помогла. Особенно в важные моменты. И на тай-брейке тоже. Я доволен этим. Но в то же время понимаю, что, если хочу далеко пройти на этом турнире, мне нужно улучшить игру на задней линии. Завтра выходной, и это, конечно, помогает. Постараемся найти хороший ритм на тренировке, посмотрим, как всё пойдёт. В любом случае условия были совершенно другими, чем вчера вечером — был дневной матч. Я доволен тем, как боролся. Постараемся повысить уровень игры и посмотрим, как всё сложится. Матч был очень равным. Алекс — сложный соперник. Я очень доволен.
— В первых матчах вы примерно в 50% розыгрышей играли внутри корта. Вам пришлось немного изменить позицию в игре с Алексом. Почему?
– Да, я не чувствовал свою лучшую игру. Поэтому старался найти способ пройти дальше. Сейчас я лучше понимаю себя и знаю, что каждый день может быть разным. Мы стараемся прогрессировать и двигаться вперёд. Посмотрим, как всё пойдёт, – сказал Синнер в интервью на корте после матча.
