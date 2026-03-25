«Отдал всё». Ландалус-Лакамбра — о победе над Кордой в четвёртом круге «Мастерса» в Майами

151-я ракетка мира, 20-летний испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра прокомментировал победу в матче четвёртого круга «Мастерса» в Майами над американцем Себастьяном Кордой. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.

«Я отдал всё. С самого начала старался играть очень агрессивно, шёл за победой в важные моменты. Я отыграл матчбол — это безумие, ощущать всё это и верить, что могу выйти в четвертьфинал. Постараюсь продолжать в том же духе в следующем раунде», – приводит слова Ландалус-Лакамбра Punto De Break.

За право сыграть в полуфинале турнира в Майами Ландалус-Лакамбра поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.