«Отдал всё». Ландалус-Лакамбра — о победе над Кордой в четвёртом круге «Мастерса» в Майами
151-я ракетка мира, 20-летний испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра прокомментировал победу в матче четвёртого круга «Мастерса» в Майами над американцем Себастьяном Кордой. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:4.
Майами (м). 4-й круг
24 марта 2026, вторник. 18:10 МСК
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|4
|
|7 8
|6
Мартин Ландалус-Лакамбра
М. Ландалус-Лакамбра
«Я отдал всё. С самого начала старался играть очень агрессивно, шёл за победой в важные моменты. Я отыграл матчбол — это безумие, ощущать всё это и верить, что могу выйти в четвертьфинал. Постараюсь продолжать в том же духе в следующем раунде», – приводит слова Ландалус-Лакамбра Punto De Break.
За право сыграть в полуфинале турнира в Майами Ландалус-Лакамбра поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.
