Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Пришлось много бегать». Гауфф — о победе над Бенчич в четвёртом круге Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче 1/4 финала «тысячника» в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

Майами (ж). 1/4 финала
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Это был тяжёлый поединок. Белинда — сложная соперница. Каждый раз, когда мы играем, получается долгий матч. Пришлось много бегать, были даже падения. Я очень горжусь тем, как боролась — это вообще тема всей этой недели. Моя соперница прибавила по ходу встречи, но я смогла ответить и поднять свой уровень в третьем сете», – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

За право выйти в финальный поединок турнира в Майами Кори Гауфф поспорит с чешкой Каролиной Муховой.

