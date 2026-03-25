«Пришлось много бегать». Гауфф — о победе над Бенчич в четвёртом круге Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче 1/4 финала «тысячника» в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

«Это был тяжёлый поединок. Белинда — сложная соперница. Каждый раз, когда мы играем, получается долгий матч. Пришлось много бегать, были даже падения. Я очень горжусь тем, как боролась — это вообще тема всей этой недели. Моя соперница прибавила по ходу встречи, но я смогла ответить и поднять свой уровень в третьем сете», – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

За право выйти в финальный поединок турнира в Майами Кори Гауфф поспорит с чешкой Каролиной Муховой.