«Чаще натыкаюсь на негатив о себе». Соболенко — о влиянии социальных сетей на игру

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о влиянии социальных сетей на игроков.

— Не знаю, видела ли ты, но Кори сказала, что увидела сообщение в одной из социальных сетей, которое ей помогло — там советовали чаще выходить к сетке. И она это сделала, пошла к сетке и выиграла матч. Ты вообще привыкла обращать внимание на такие вещи?
– Конечно, я иногда что-то вижу… но почему-то про себя чаще натыкаюсь на негатив, чем на позитив. Поэтому стараюсь особо не вчитываться и, когда вижу свою фотографию или что-то о себе, просто пролистываю дальше — потому что иногда люди бывают очень грубыми и злыми по отношению ко всем нам. Мне кажется, не стоит это читать и через это проходить. Но… если ей это помогло — значит, помогло. Мы ведь все разные, правда? Спасибо, что сказали — теперь я буду готова к тому, что она будет выходить к сетке, – сказала Соболенко на пресс-конференции в Майами.

