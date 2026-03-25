Гауфф — о выступлении на «тысячнике» в Майами: не думала, что дойду до полуфинала

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об успешном выступлении на «тысячнике» в Майами. Ранее американка вышла в полуфинал турнира, обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

«Честно говоря, не думала, что дойду до полуфинала. Я очень счастлива и горжусь собой за всё, что делаю на этой неделе. Думаю, этот турнир многое мне показал обо мне самой. С каждым матчем я чувствую, что прибавляю, хотя всё ещё выигрываю в трёх сетах, но уровень растёт. Думаю, это тот турнир, к которому я смогу обращаться на протяжении всего сезона», – сказала Гауфф в студии Tennis Channel.

За право выйти в финальный матч турнира в Майами Кори Гауфф поспорит с чешкой Каролиной Муховой.