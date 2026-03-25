Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о выступлении на «тысячнике» в Майами: не думала, что дойду до полуфинала

Гауфф — о выступлении на «тысячнике» в Майами: не думала, что дойду до полуфинала
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об успешном выступлении на «тысячнике» в Майами. Ранее американка вышла в полуфинал турнира, обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

Майами (ж). 1/4 финала
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Честно говоря, не думала, что дойду до полуфинала. Я очень счастлива и горжусь собой за всё, что делаю на этой неделе. Думаю, этот турнир многое мне показал обо мне самой. С каждым матчем я чувствую, что прибавляю, хотя всё ещё выигрываю в трёх сетах, но уровень растёт. Думаю, это тот турнир, к которому я смогу обращаться на протяжении всего сезона», – сказала Гауфф в студии Tennis Channel.

За право выйти в финальный матч турнира в Майами Кори Гауфф поспорит с чешкой Каролиной Муховой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android