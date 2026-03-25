Главная Теннис Новости

Мухова — о победе над Мбоко: мне очень помог матч, который мы провели месяц назад в Дохе

Мухова — о победе над Мбоко: мне очень помог матч, который мы провели месяц назад в Дохе
14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу в четвертьфинале «тысячника» в Майами над канадкой Викторией Мбоко. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

Майами (ж). 1/4 финала
24 марта 2026, вторник. 21:55 МСК
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		7 7
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Думаю, матч с ней в Дохе месяц назад мне помог, потому что до этого мы ни разу не играли и даже не тренировались вместе — я совсем не знала её игру. Теперь я уже понимала её сильные и слабые стороны, и это помогло. Честно говоря, когда играешь против соперниц, которые так сильно бьют по мячу, стараешься отвечать тем же — играть мощно, держаться ближе к задней линии и полагаться на ощущения», – сказала Мухова в студии Tennis Channel.

Каролина Мухова одолела Викторию Мбоко в финале «тысячника» в Дохе (Катар) со счётом 6:4, 7:5.

За право выйти в финал турнира в Майами Каролина Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф.

