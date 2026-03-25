Мухова — о победе над Мбоко: мне очень помог матч, который мы провели месяц назад в Дохе

14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу в четвертьфинале «тысячника» в Майами над канадкой Викторией Мбоко. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:5).
«Думаю, матч с ней в Дохе месяц назад мне помог, потому что до этого мы ни разу не играли и даже не тренировались вместе — я совсем не знала её игру. Теперь я уже понимала её сильные и слабые стороны, и это помогло. Честно говоря, когда играешь против соперниц, которые так сильно бьют по мячу, стараешься отвечать тем же — играть мощно, держаться ближе к задней линии и полагаться на ощущения», – сказала Мухова в студии Tennis Channel.
Каролина Мухова одолела Викторию Мбоко в финале «тысячника» в Дохе (Катар) со счётом 6:4, 7:5.
За право выйти в финал турнира в Майами Каролина Мухова поспорит с американкой Кори Гауфф.
