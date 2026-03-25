Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Часть сетки расчистилась». Томми Пол высказался о поражении Алькараса в Майами

Томми Пол
Комментарии

23-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о борьбе за титул на «Мастерсе» в Майами после поражения первой ракетки мира Карлоса Алькараса. Пол играет в верхней части сетки, и теперь у него есть шансы на выход в финал.

Ранее Алькарас, будучи первым сеяным, уступил в третьем круге 36-му номеру рейтинга АТР американцу Себастьяну Корде.

«Когда такой игрок, как Карлос [Алькарас], проигрывает, думаю, все начинают задумываться о том, чтобы пройти как можно дальше. По крайней мере, эта часть сетки немного расчистилась. Но ведь кто-то должен был одолеть Карлоса, и его соперники тоже явно показывают очень высокий уровень. Я действительно иду матч за матчем. Я знал, что в предыдущем круге нужно опасаться Рафаэля Коллиньона; сегодня [во вторник] — Томи [Этчеверри], а завтра придётся опасаться Фиса. Это один из моих любимых игроков для просмотра. Он очень взрывной, невероятно атлетичный и действительно очень сильный, к тому же молодой — ему около 21 года. Это захватывающей игрок, и я знаю, что матч будет сложным. А если я сыграю так, как сегодня, нас ждёт отличный поединок», — приводит слова Пола We love tennis.

Материалы по теме
Фото
Стало известно, что Корда написал на камере после победы над Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android