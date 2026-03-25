«Часть сетки расчистилась». Томми Пол высказался о поражении Алькараса в Майами

23-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о борьбе за титул на «Мастерсе» в Майами после поражения первой ракетки мира Карлоса Алькараса. Пол играет в верхней части сетки, и теперь у него есть шансы на выход в финал.

Ранее Алькарас, будучи первым сеяным, уступил в третьем круге 36-му номеру рейтинга АТР американцу Себастьяну Корде.

«Когда такой игрок, как Карлос [Алькарас], проигрывает, думаю, все начинают задумываться о том, чтобы пройти как можно дальше. По крайней мере, эта часть сетки немного расчистилась. Но ведь кто-то должен был одолеть Карлоса, и его соперники тоже явно показывают очень высокий уровень. Я действительно иду матч за матчем. Я знал, что в предыдущем круге нужно опасаться Рафаэля Коллиньона; сегодня [во вторник] — Томи [Этчеверри], а завтра придётся опасаться Фиса. Это один из моих любимых игроков для просмотра. Он очень взрывной, невероятно атлетичный и действительно очень сильный, к тому же молодой — ему около 21 года. Это захватывающей игрок, и я знаю, что матч будет сложным. А если я сыграю так, как сегодня, нас ждёт отличный поединок», — приводит слова Пола We love tennis.