Легечка — о своём сопернике в 1/4 финала Майами: он показывает невероятный теннис

Чешский теннисист Иржи Легечка высказался о своём сопернике в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он сыграет с испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй (151-й номер рейтинга), который ранее неожиданно одолел россиянина Карена Хачанова (6:3, 7:6 (7:2)) и американца Себастьяна Корду (2:6, 7:6 (8:6), 6:4).

«Должен сказать, меня очень удивило, что Ландалус обыграл Корду. Это серьёзная победа для него. Я видел несколько геймов его матча с Хачановым — он показывает невероятный теннис. Ему нечего терять, он играет очень свободно, выполнял потрясающие удары. Учитывая уровень его игры против Хачанова, я не удивлён, что он зашёл так далеко. Это, безусловно, будет серьёзный вызов, но, думаю, я буду готов. Я хорошо подготовлюсь — и физически, и ментально — к этому матчу. Надеюсь, мне удастся его обыграть», — приводит слова Легечки We love tennis.

Встреча Легечки и Ландалус-Лакамбры состоится сегодня, 25 марта.