Хуберт Хуркач объявил о прекращении сотрудничества с Николасом Массу

Бывшая шестая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач объявил о завершении сотрудничества с чилийцем Николасом Массу.

«Я очень благодарен Нико за всю преданность делу, тяжёлую работу и время, которое мы провели вместе в самые трудные времена в моей карьере. Мы решили двигаться дальше и пойти разными путями. Ещё раз спасибо за всё», — написал Хуркач в социальных сетях.

Напомним, Николас Массу и Хуберт Хуркач начали сотрудничество в ноябре 2024 года. На этой неделе поляк занимает 75-ю строчку рейтинга ATP. На «Мастерсе» в Майами он потерпел шестое поражение подряд. Последнюю победу Хуркач одержал на Australian Open.

