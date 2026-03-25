На «Сантьяго Бернабеу» возведут тренировочные корты на время «Мастерса» в Мадриде

Стадион «Сантьяго Бернабеу»
На стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» появятся временные тренировочные корты. На них ведущие теннисисты планеты будут готовиться к играм во время турниров категории «Мастерс» и WTA-1000. Об этом сообщили в Marca. Издание также опубликовало макеты будущего сооружения.

Фото: Marca

Футбольный стадион станет площадкой для теннисистов на период с 23 по 30 апреля. Тренировки там будут проходить в первой половине дня. Газон на арене уберут на то время, пока «Реал» Мадрид будет играть на выездных матчах.

«Мастерс» в Мадриде состоится с 22 апреля по 3 мая, а женский «тысячник» – с 21 апреля по 2 мая. Соревнования пройдут на грунтовом покрытии.

