Синнер — о матче с Михельсеном в Майами: он хорошо подавал и иногда играл лучше меня
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о трудностях в матче с американцем Алексом Михельсеном в четвёртом круге «Мастерса» в Майами (США). Итальянец победил со счётом 7:5, 7:6 (7:4).
Майами (м). 4-й круг
25 марта 2026, среда. 00:00 МСК
Алекс Михельсен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
«Алекс — сложный соперник, он хорошо подавал и иногда играл лучше меня, особенно во втором сете. Мне также повезло, потому что, когда он подавал на сет, солнце светило ему в лицо, так что я воспользовался моментом, стараясь отвечать как можно лучше. Рад, как справился с ситуацией. Против Муте я играл вечером, а против Михельсена — днём. Условия очень разные, и мне пришлось быстро найти решение», — приводит слова Синнера Tennis Channel.
