Стефанос Циципас: горжусь тем, что я грек

Греческий теннисист 51-я ракетка мира Стефанос Циципас поздравил греческий народ с их Днём независимости. Он отметил, что гордится тем, что является греком.

«25 марта отмечается День независимости Греции. Сегодня мы чествуем мудрость и решимость греческого народа. Горжусь тем, что я грек. Всегда», — написал Циципас в социальных сетях.

Ранее Стефанос Циципас не смог выйти в 1/8 финала в Майами. В третьем круге он уступил французу Артюру Фису со счётом 0:6, 1:6. За это время Циципас сделал одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.