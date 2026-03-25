«Представляю возможные сценарии». Синнер — о желании вернуться на первую строчку рейтинга

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о желании вернуться на первую строчку мирового рейтинга.

«Представляю возможные сценарии, но в то же время грунт очень непредсказуем, и там игра зависит от множества факторов: от того, как ты стартуешь, как чувствуешь себя на этой поверхности… Но от всего, что будет дальше, я могу только выиграть, потому что даже если проиграю раньше ожидаемого, всё равно наберу новые очки. Мне нечего защищать. Поскольку он (Карлос Алькарас. — Прим. «Чемпионата») номер один, а я – номер два, мы знаем, что единственный способ встретиться — это в финале, и между нами полно сложных матчей. Проиграть — дело одного мгновения. Я играю как умею, а рейтинг может быть только следствием», — приводит слова Синнера Tennis Channel.