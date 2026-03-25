«Она не нуждается в новом тренере». Рик Маччи — об Иге Швёнтек

Рик Маччи, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, высказался о будущем экс первой ракетки мира Иги Швёнтек. Он подчеркнул, что польской спортсменке нужно ориентироваться на свой опыт.

«Ига не нуждается в новом тренере. Она знает путь и понимает систему. Когда что-то идёт не так, ответ нужно искать в зеркале. Она разберётся сама, потому что уникальна и ей не нужен консультант, чтобы корректировать путешествия и детали», — сказал Маччи в социальных сетях.

Швёнтек объявила о завершении сотрудничества с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом. Ранее Ига выбыла во втором круге «тысячника» в Майами и в 1/4 финала турнира в Дохе. На данный момент в сезоне-2026 представительница Польши не выиграла ни одного титула.