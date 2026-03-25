«Не стоит недооценивать восстановление». Синнер — перед 1/4 финала на «Мастерсе» в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как проведёт выходной перед четвертьфиналом «Мастерса» в Майами (США).

«Я использую его, чтобы найти лучший ритм на задней линии. После трёх интенсивных недель игр не стоит недооценивать восстановление физическое и ментальное. Я осознаю, что мне нужно играть в свой лучший теннис, если хочу продолжать, поэтому мне нужен отдых», — приводит слова Синнера Tennis Channel.

За выход в полуфинал в Майами Синнер поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо (20-й в рейтинге). Матч запланирован на четверг, 26 марта, в 20:00 мск.