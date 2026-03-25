Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Не стоит недооценивать восстановление». Синнер — перед 1/4 финала на «Мастерсе» в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как проведёт выходной перед четвертьфиналом «Мастерса» в Майами (США).

«Я использую его, чтобы найти лучший ритм на задней линии. После трёх интенсивных недель игр не стоит недооценивать восстановление физическое и ментальное. Я осознаю, что мне нужно играть в свой лучший теннис, если хочу продолжать, поэтому мне нужен отдых», — приводит слова Синнера Tennis Channel.

За выход в полуфинал в Майами Синнер поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо (20-й в рейтинге). Матч запланирован на четверг, 26 марта, в 20:00 мск.

