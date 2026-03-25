Янник Синнер: у меня огромное уважение ко всем соперникам, независимо от их рейтинга

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что не позволяет ожиданиям, связанным с его позицией в рейтинге, влиять на него.

«Единственное, что я могу контролировать в матче, — это насколько я выложусь во время игры. И точка. Иногда соперник играет лучше, и это нужно принять. Стараюсь относиться к соперникам одинаково. У меня огромное уважение ко всем, независимо от их рейтинга. Когда выигрываешь круг, это ещё не значит, что выиграл турнир, вылететь досрочно — проще простого. В моей голове я знаю, что могу зайти далеко, но также знаю, что могу проиграть, поэтому смотрю день за днём и думаю об одном игроке за раз», — приводит слова Синнера Tennis Channel.