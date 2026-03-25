«Люблю такие матчи». Тиафо — о предстоящем четвертьфинале с Синнером в Майами
20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» вторым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США).
Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
Фрэнсис Тиафо
Янник Синнер
«Не могу дождаться. В последний раз мы играли в финале в Цинциннати, после долгой недели для меня. Рад снова увидеть его, я люблю такие встречи. Это будет отличный матч», — приводит слова Тиафо Ubitennis.
Счёт личных встреч Синнера и Тиафо — 4-1 в пользу итальянца. Он обыграл американца в 1/4 финала Антверпена-2019, на групповом этапе молодёжного Итогового чемпионата — 2019, в 1/4 финала Вены-2023 и в финале в Цинциннати-2024. Фрэнсис победил Янника в полуфинале Вены-2021.
