Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Люблю такие матчи». Тиафо — о предстоящем четвертьфинале с Синнером в Майами

«Люблю такие матчи». Тиафо — о предстоящем четвертьфинале с Синнером в Майами
Комментарии

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» вторым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США).

Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
«Не могу дождаться. В последний раз мы играли в финале в Цинциннати, после долгой недели для меня. Рад снова увидеть его, я люблю такие встречи. Это будет отличный матч», — приводит слова Тиафо Ubitennis.

Счёт личных встреч Синнера и Тиафо — 4-1 в пользу итальянца. Он обыграл американца в 1/4 финала Антверпена-2019, на групповом этапе молодёжного Итогового чемпионата — 2019, в 1/4 финала Вены-2023 и в финале в Цинциннати-2024. Фрэнсис победил Янника в полуфинале Вены-2021.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android