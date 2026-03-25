Артюр Фис заявил о желании победить на «Мастерсе» в Майами

31-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о своих амбициях. Француз считает, что должен быть среди финалистов и тем, кому достанется трофей соревнований в США.

«Я здесь не для того, чтобы быть милым. Есть два игрока, которые борются за победу, и в конце концов этот человек должен быть я», — приводит слова Фиса L'Équipe.

После победы над Стефаносом Циципасом в третьем круге турнира Фис написал на камере GABOS («Game Ain't Based On Sympathy»), что в переводе на русский язык означает «Игра не основана на симпатии». Таким образом он выразил свой настрой на успех, вне зависимости от того, кто находится на противоположной от него стороне корта. Накануне француз вышел уже в 1/4 финала соревнований в Майами.