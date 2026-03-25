Елена Рыбакина одолела Джессику Пегулу и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале она обыграла прошлогоднюю финалистку соревнований американку Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Рыбакина 14 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пегулы семь эйсов, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в финал соревнований Рыбакина поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Хейли Баптист (США).