Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Джессика Пегула, результат матча 25 марта, счёт 2:1, 1/4 финала турнира в Майами

Елена Рыбакина одолела Джессику Пегулу и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинале она обыграла прошлогоднюю финалистку соревнований американку Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Майами (ж). 1/4 финала
25 марта 2026, среда. 20:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Казахстан
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Рыбакина 14 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пегулы семь эйсов, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в финал соревнований Рыбакина поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Хейли Баптист (США).

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Рыбакина — в 1/2 финала Майами! Туда попробует пробиться и Соболенко. LIVE!
Live
Рыбакина — в 1/2 финала Майами! Туда попробует пробиться и Соболенко. LIVE!
