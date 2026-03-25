Рыбакина — о Майами: надеюсь, после турнира будет больше времени насладиться городом

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США) рассказала, что для неё особенного в этом городе.

Майами (ж). 1/4 финала
25 марта 2026, среда. 20:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
— Что особенного для вас в Майами?
— Это прекрасное место. Очень приятная атмосфера. Большое спасибо вам, ребята, за поддержку. В Майами можно найти всё. Пока я отдыхала спокойно. Ничего безумного, скажу я. Надеюсь, после турнира у меня будет чуть больше времени, чтобы насладиться городом, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В четвертьфинале соревнований в Майами Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Рыбакина третий раз вышла в полуфинал Майами. Елена одержала уже 49 побед с июля 2025-го
