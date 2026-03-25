Рыбакина повторила достижение Шараповой и Азаренко после выхода в полуфинал Майами

Елена Рыбакина
Теннисистка из Казахстана вторая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами (США). Ранее она также достигла этой стадии на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Подобный результат Рыбакина показала уже в сезоне-2023, пробившись в 1/2 финала на обоих американских турнирах.

Таким образом, Елена Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой и Виктории Азаренко. Россиянка добиралась до полуфинала в Индиан-Уэллсе и Майами в 2005, 2006 и 2011-2013 годах. Белоруска — в 2009-м и 2016-м.

Сегодня, 25 марта, Рыбакина со счётом 2:6, 6:3, 6:4 одолела американскую теннисистку Джессику Пегулу в 1/4 финала Майами.

