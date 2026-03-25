Кори Гауфф заявила, что иногда страдает комплексом самозванца

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что часто сомневается в собственной мощи. Она привела конкретный пример такого случая.

«Я должна верить, что заслуживаю находиться там, где я есть. Иногда у меня возникает синдром самозванца, и, когда во время разминки перечисляют мои достижения на корте, это как будто не про меня, и я думаю: «О, у тебя действительно хорошая карьера», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Ранее Кори Гауфф вышла в полуфинал «Мастерса» в Майами, обыграв 12-й номер рейтинга Белинду Бенчич со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

