«Несколько раз мне повезло». Рыбакина — о победе над Пегулой в 1/4 финала в Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«С Джессикой всегда очень сложные матчи. Она начала хорошо играть, а я немного торопилась и злилась, но рада, что смогла отыграться и переломить ход матча во втором сете. Потом мы просто боролись, и ранний брейк немного помог мне. Несколько раз мне повезло. Я старалась чаще подходить к сетке — Джессика играет очень быстро и иногда коротко, так что просто оставаться сзади было непросто, пришлось немного адаптироваться», — сказала Рыбакина в интервью на корте.