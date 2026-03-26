Мартин Ландалус-Лакамбра — Иржи Легечка, результат матча 25 марта 2026, счет 0:2, 1/4 финала Мастерса в Майами

Иржи Легечка одолел Ландалус-Лакамбру и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
Иржи Легечка
Теннисист из Чехии 22-я ракетка мира Иржи Легечка одержал победу в 1/4 финала «Мастерса» в Майами (США). Со счётом 7:6 (7:1), 7:5 он обыграл испанца Мартина Ландалус-Лакамбру (151-й номер рейтинга).

Майами (м). 1/4 финала
25 марта 2026, среда. 22:45 МСК
Мартин Ландалус-Лакамбра
Испания
Мартин Ландалус-Лакамбра
М. Ландалус-Лакамбра
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		5
7 7 		7
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Встреча длилась 2 часа 3 минуты. За это время Легечка не смог реализовать семь заработанных брейк-пойнтов, выполнил восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Ландалус-Лакамбра выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал один брейк-пойнт.

В полуфинале престижного хардового турнира Иржи Легечка сразится с победителем матча Томми Пол (США) — Артюр Фис (Франция). Этот поединок состоится в ночь с 25 на 26 марта.

