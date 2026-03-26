Иржи Легечка одолел Ландалус-Лакамбру и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
Теннисист из Чехии 22-я ракетка мира Иржи Легечка одержал победу в 1/4 финала «Мастерса» в Майами (США). Со счётом 7:6 (7:1), 7:5 он обыграл испанца Мартина Ландалус-Лакамбру (151-й номер рейтинга).
Майами (м). 1/4 финала
25 марта 2026, среда. 22:45 МСК
Встреча длилась 2 часа 3 минуты. За это время Легечка не смог реализовать семь заработанных брейк-пойнтов, выполнил восемь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Ландалус-Лакамбра выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал один брейк-пойнт.
В полуфинале престижного хардового турнира Иржи Легечка сразится с победителем матча Томми Пол (США) — Артюр Фис (Франция). Этот поединок состоится в ночь с 25 на 26 марта.
