Швёнтек подготовится к грунтовому сезону в академии Надаля с новым тренером — источник

Польская теннисистка третья ракетка мира Ига Швёнтек проведёт подготовительный сбор к грунтовому сезону в академии Рафаэля Надаля. Там её будет сопровождать кандидат на должность нового тренера. Об этом сообщили в Przeglad Sportowy.

Ранее шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек объявила о завершении сотрудничества с тренером из Бельгии Вимом Фиссеттом.

Фиссетт и Швёнтек начали своё сотрудничество в октябре 2024 года. Под руководством специалиста польская спортсменка выиграла Уимблдон (2025), а также выходила в полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии (2025) и «Ролан Гаррос» (2025).