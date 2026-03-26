Главная Теннис Новости

«Дело не в мести». Рыбакина – о возможном матче с Соболенко на турнире в Майами

Представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о возможном матче с белоруской Ариной Соболенко в полуфинале турнира в Майами. На стадии четвертьфинала Рыбакина обыграла Джессику Пегулу. Соболенко, в свою очередь, в четвертьфинале сыграет с американкой Хейли Баптист.

«Дело не в мести, я просто хочу играть против лучших. У нас было много возможностей, и третий сет в финале Индиан-Уэллса был как лотерея. Важно уйти с корта довольным тем, что я сделала, и с небольшими улучшениями», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина проиграла Соболенко со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

Материалы по теме
Рыбакина третий раз вышла в полуфинал Майами. Елена одержала уже 49 побед с июля 2025-го
Рыбакина третий раз вышла в полуфинал Майами. Елена одержала уже 49 побед с июля 2025-го
