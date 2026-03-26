Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с Рыбакиной

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами. На стадии 1/4 финала она обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Соболенко сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.