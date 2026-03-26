Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Хейли Баптист, результат матча 24 марта 2026, счет 2:0, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Майами

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с Рыбакиной
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами. На стадии 1/4 финала она обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 02:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Соболенко сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.

Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android