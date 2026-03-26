Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с Рыбакиной

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами. На стадии 1/4 финала она обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Соболенко сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем круге Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.
- 26 марта 2026
-
03:47
-
03:43
-
03:32
-
02:25
-
00:52
-
00:49
-
00:45
- 25 марта 2026
-
23:39
-
23:07
-
22:59
-
22:28
-
21:02
-
19:57
-
19:38
-
19:32
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:27
-
17:45
-
17:42
-
17:32
-
16:55
-
16:33
-
16:10
-
16:00
-
15:36
-
15:00
-
14:55
-
14:00
-
13:53
-
13:11
-
11:32
-
11:19