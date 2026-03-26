Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны все полуфиналистки и пары на «тысячнике» в Майами

Определились все полуфинальные пары «тысячника» в Майами
Комментарии

По итогам четвертьфинальных матчей определились все полуфинальные пара турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф встретится с чешской спортсменкой 14-м номером рейтинга Каролиной Муховой, а лидер рейтинга Арина Соболенко (Беларусь) сойдётся с второй ракеткой Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Пары 1/2 финала турнира WTA-1000 в Майами:

Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан);
Кори Гауфф (США) — Каролина Мухова (Чехия).

В 1/4 финала Гауфф в трёх сетах победила 12-ю ракетку мира швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич — 6:3, 1:6, 6:3. На той же стадии Мухова была сильнее девятой ракетки рейтинга Виктории Мбоко из Канады. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6. Соболенко была сильнее американки Хейли Баптист (6:4, 6:4), а Рыбакина переиграла пятый номер рейтинга Джессику Пегулу из США — 2:6, 6:3, 6:4.

Встреча Гауфф и Муховой состоится в ночь с 26 на 27 марта. Игра между Соболенко и Рыбакиной — завтра, 27 марта.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android