Турнир WTA-1000 в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 25 на 26 марта

В ночь с 25 на 26 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи 1/4 финала женского хардового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами. 1/4 финала. Результаты матчей 25-26 марта мск:

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Джессика Пегула (США, 5) — 2:6, 6:3, 6:4;

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Хейли Баптист (США) — 6:4, 6:4.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей хардового «тысячника» является лидер рейтинга Арина Соболенко из Беларуси.

