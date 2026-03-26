Соболенко оставила забавное послание на камере после выхода в полуфинал турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оставила послание на камере после выхода в полуфинал турнира в Майами. На стадии четвертьфинала она обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.

После матча Соболенко нарисовала на камере забавную картинку.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла Джессику Пегулу.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.