Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Соболенко оставила забавное послание на камере после выхода в полуфинал турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оставила послание на камере после выхода в полуфинал турнира в Майами. На стадии четвертьфинала она обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.

После матча Соболенко нарисовала на камере забавную картинку.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла Джессику Пегулу.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.

