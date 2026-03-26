Соболенко повторила достижение Серены Уильямс в рамках Солнечного дубля 10-летней давности
Белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в четыре полуфинала подряд в рамках Солнечного дубля. Солнечным дублем называются турниры, проводимые в марте в Индиан-Уэллсе и Майами.
Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 02:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Хейли Баптист
Х. Баптист
На стадии четвертьфинала турнира в Майами Соболенко обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.
В полуфинале турнира Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.
