Соболенко повторила достижение Серены Уильямс в рамках Солнечного дубля 10-летней давности

Белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в четыре полуфинала подряд в рамках Солнечного дубля. Солнечным дублем называются турниры, проводимые в марте в Индиан-Уэллсе и Майами.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 02:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

На стадии четвертьфинала турнира в Майами Соболенко обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.

