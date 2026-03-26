Томми Пол — Артюр Фис, результат матча 26 марта 2026, счет 1:2, 1/4 финала Мастерса в Майами

Артюр Фис одолел Томми Пола, отыграв 4 матчбола, и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
В ночь с 25 на 26 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде между 23-й ракеткой мира американцем Томми Полом (22-й посев) и 31-м номером мирового рейтинга французом Артюром Фисом (28-й посев). Встреча закончилась победой Фиса в трёх сетах с тай-брейками — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 03:50 МСК
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 6 6
6 3 		7 7 7 8
         
Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут. Пол шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов. Фис выполнил 10 эйсов при двух двойных ошибках и не использовал свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

На решающем тай-брейке французский теннисист отыграл четыре матчбола, выиграв шесть очков подряд со счёта 2:6.

В полуфинале финала «Мастерса» в Майами Артюр Фис встретится с 22-й ракеткой мира Иржи Легечкой из Чехии (11-й посев).

