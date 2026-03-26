Артюр Фис одолел Томми Пола, отыграв 4 матчбола, и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

В ночь с 25 на 26 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде между 23-й ракеткой мира американцем Томми Полом (22-й посев) и 31-м номером мирового рейтинга французом Артюром Фисом (28-й посев). Встреча закончилась победой Фиса в трёх сетах с тай-брейками — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).
|1
|2
|3
|
|6 4
|6 6
|
|7 7
|7 8
Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут. Пол шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов. Фис выполнил 10 эйсов при двух двойных ошибках и не использовал свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.
На решающем тай-брейке французский теннисист отыграл четыре матчбола, выиграв шесть очков подряд со счёта 2:6.
В полуфинале финала «Мастерса» в Майами Артюр Фис встретится с 22-й ракеткой мира Иржи Легечкой из Чехии (11-й посев).
