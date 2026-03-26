Стала известна первая полуфинальная пара на «Мастерсе» в Майами

По итогам четвертьфинальных матчей определилась первая полуфинальная пара турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

31-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис встретится с чешским спортсменом 22-м номером рейтинга Иржи Легечкой.

В 1/4 финала Фис в трёх сетах победил 23-ю ракетку мира американского спортсмена Томми Пола — 6:7, 7:6, 7:6. На той же стадии Легечка был сильнее 155-й ракетки рейтинга Мартина Ландалус-Лакамбры из Испании. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:5.

Матч между американцем и представителем Чехии пройдёт в ночь с 27 на 28 марта. Остальные полуфиналисты определятся в матчах, которые будут проходить в ночь с 26 на 27 марта.

