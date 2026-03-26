«Мастерс» в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 25 на 26 марта

В ночь с 25 на 26 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли два матча 1/4 финала мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований (курсивом выделены победители).

Теннис. «Мастерс» в Майами. 1/4 финала. Результаты матчей 25-26 марта:

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q) — Иржи Легечка (Чехия, 21) — 6:7 (1:7), 5:7;

Томми Пол (США, 22) — Артюр Фис (Франция, 28) — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:7 (6:8).

Две оставшиеся четвертьфинальные встречи Фрэнсис Тиафо (США, 19) — Янник Синнер (Италия, 2) и Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Александр Зверев (Германия, 3) пройдут в ночь с 26 на 27 марта мск.