Соболенко вышла на Рыбакину в Майами, пал мировой рекорд Щербаковой. Главное к утру

Первая и вторая ракетки мира Арина Соболенко из Беларуси и представляющая Казахстан Елена Рыбакина вышли в полуфинал теннисного турнира категории WTA-1000 в Майами и сыграют друг с другом, японская фигуристка Каори Сакамото на чемпионате мира — 2026 превзошла мировой рекорд Анны Щербаковой по баллам за компоненты в короткой программе, ЦСКА переиграл СКА во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

