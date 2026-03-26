26 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, КХЛ, Кубок Гагарина, баскетбол, НБА, теннис, фигурное катание

Соболенко вышла на Рыбакину в Майами, пал мировой рекорд Щербаковой. Главное к утру
Первая и вторая ракетки мира Арина Соболенко из Беларуси и представляющая Казахстан Елена Рыбакина вышли в полуфинал теннисного турнира категории WTA-1000 в Майами и сыграют друг с другом, японская фигуристка Каори Сакамото на чемпионате мира — 2026 превзошла мировой рекорд Анны Щербаковой по баллам за компоненты в короткой программе, ЦСКА переиграл СКА во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами, где сыграет с Рыбакиной.
  2. Сакамото побила мировой рекорд Щербаковой по баллам за компоненты в короткой программе.
  3. ЦСКА уверенно победил СКА и упрочил преимущество в серии Кубка Гагарина.
  4. Елена Рыбакина одолела Джессику Пегулу и вышла в полуфинал «тысячника» в Майами.
  5. Фабрицио Романо опубликовал инсайд о назначении Зидана в сборную Франции.
  6. «Рейнджерс» с Шестёркиным проиграли «Торонто», потерпев шестое поражение подряд.
  7. Ассисты Задорова и Хуснутдинова помогли «Бостону» вырвать победу в матче с «Баффало» в ОТ.
  8. Стал известен второй клуб, потерявший шансы на выход в Кубок Стэнли — 2026.
  9. «Ак Барс» дома одолел «Трактор» и сделал счёт 2-0 в серии Кубка Гагарина — 2026.
  10. «Северсталь» дома крупно обыграла «Торпедо» и сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ.
  11. Стала известна первая полуфинальная пара на «Мастерсе» в Майами.
  12. Фабьенне Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы на ЧМ-2026.
  13. 66 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» победить аутсайдера НБА «Индиану».
  14. 53 очка Джамала Мюррэя и трипл-дабл Николы Йокича принесли «Денверу» победу над «Далласом».
