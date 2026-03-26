«Он великолепен». Французская журналистка — о Данииле Медведеве

Французская журналистка Инес Лагриди Настаси высоко оценила личность и манеру общения 10-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

«Он великолепен. У него эта потрясающая откровенность — и по сути, и по форме. У него всегда есть свои маленькие острые реплики. И он довольно глубоко раскрывает тему, когда ему задаёшь вопрос», — приводит слова Лагриди Tennis Legend.

Напомним, Медведев в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) уступил сопернику из Аргентины Франсиско Серундоло, занимающему в мировом рейтинге 19-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:4, 5:7 в пользу Серундоло.