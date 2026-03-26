«Это будет очередной вызов». Рыбакина — о предстоящей встрече с Соболенко в Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась мнением о противостоянии с белорусской Ариной Соболенко. Очередная встреча теннисисток состоится в полуфинале «тысячника» в Майами.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:30 МСК
– Как ты относишься к этому растущему соперничеству? Ведь вы встречаетесь на крупных турнирах с очень большой регулярностью.
– Я просто, скажем так, нахожусь на пути к этой стабильности. Сезон ещё даже не дошёл до середины, здорово играть против Арины. Мы всегда подталкиваем друг друга вперёд, как я уже говорила, в таких матчах видно, что нужно улучшать. Так что это будет очередной вызов, где мне нужно будет хорошо подавать и держать свою игру под контролем, понимая, что игрок на другой стороне может нанести много отличных ударов, сделать виннеры, хорошо подать.

Поэтому постараюсь больше сосредоточиться на себе, сохранить свежесть к матчу, а там посмотрим, что получится, – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Майами.

