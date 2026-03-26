Елена Рыбакина и Арина Соболенко в 17‑й раз сыграют друг с другом
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина в 17-й раз в своей карьере встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Очередная встреча теннисисток состоится в полуфинале «тысячника» в Майами.
Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:30 МСК
На стадии 1/4 финала турнира Соболенко обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4. Рыбакина в своём четвертьфинальном матче победила американку Джессику Пегулу.
Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.
