Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина и Арина Соболенко в 17‑й раз сыграют друг с другом

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина в 17-й раз в своей карьере встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Очередная встреча теннисисток состоится в полуфинале «тысячника» в Майами.

Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2026, пятница. 03:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

На стадии 1/4 финала турнира Соболенко обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4. Рыбакина в своём четвертьфинальном матче победила американку Джессику Пегулу.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android