Елена Рыбакина и Арина Соболенко в 17‑й раз сыграют друг с другом

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина в 17-й раз в своей карьере встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Очередная встреча теннисисток состоится в полуфинале «тысячника» в Майами.

На стадии 1/4 финала турнира Соболенко обыграла американку Хейли Баптист со счётом 6:4, 6:4. Рыбакина в своём четвертьфинальном матче победила американку Джессику Пегулу.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.