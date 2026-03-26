Фис — самый молодой французский теннисист в 1/2 финала «Мастерса» с 2007 года

31-я ракетка мира теннисист Артюр Фис стал самым молодым французским игроком, вышедшим в полуфинал турнира серии «Мастерс» с 2007 года, сообщает Opta Ace. В четвертьфинале турнира в Майами Фис обыграл американца Томми Пола со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Фис добился данного результата в возрасте 21 года 278 дней. Ранее самым молодым французским теннисистом, которому удалось выйти в полуфинал на «Мастерсе» являлся Ришар Гаске, который в 2007 году проиграл в полуфинале турнира в Париже аргентинцу Давиду Налбандяну со счётом 2:6, 4:6.

За право выйти в финал турнира в Майами Артюр Фис поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

«Мастерс» в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик.