Фис — самый молодой французский теннисист в 1/2 финала «Мастерса» с 2007 года

31-я ракетка мира теннисист Артюр Фис стал самым молодым французским игроком, вышедшим в полуфинал турнира серии «Мастерс» с 2007 года, сообщает Opta Ace. В четвертьфинале турнира в Майами Фис обыграл американца Томми Пола со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).
Фис добился данного результата в возрасте 21 года 278 дней. Ранее самым молодым французским теннисистом, которому удалось выйти в полуфинал на «Мастерсе» являлся Ришар Гаске, который в 2007 году проиграл в полуфинале турнира в Париже аргентинцу Давиду Налбандяну со счётом 2:6, 4:6.
За право выйти в финал турнира в Майами Артюр Фис поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.
«Мастерс» в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик.
- 26 марта 2026
-
09:56
-
09:53
-
09:47
-
09:41
-
09:41
-
09:24
-
08:30
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
04:18
-
03:52
-
03:47
-
03:43
-
03:32
-
02:25
-
00:52
-
00:49
-
00:45
- 25 марта 2026
-
23:39
-
23:07
-
22:59
-
22:28
-
21:02
-
19:57
-
19:38
-
19:32
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:27
-
17:45
-
17:42
-
17:32