Теннис Новости

Фис — самый молодой французский теннисист в 1/2 финала «Мастерса» с 2007 года

31-я ракетка мира теннисист Артюр Фис стал самым молодым французским игроком, вышедшим в полуфинал турнира серии «Мастерс» с 2007 года, сообщает Opta Ace. В четвертьфинале турнира в Майами Фис обыграл американца Томми Пола со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Майами (м). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 03:50 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 6 6
6 3 		7 7 7 8
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Фис добился данного результата в возрасте 21 года 278 дней. Ранее самым молодым французским теннисистом, которому удалось выйти в полуфинал на «Мастерсе» являлся Ришар Гаске, который в 2007 году проиграл в полуфинале турнира в Париже аргентинцу Давиду Налбандяну со счётом 2:6, 4:6.

За право выйти в финал турнира в Майами Артюр Фис поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

«Мастерс» в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик.

Материалы по теме
Что это было? Медведев в Майами получил «баранку», взял сет, но всё равно проиграл
Что это было? Медведев в Майами получил «баранку», взял сет, но всё равно проиграл
